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«Зенит» купит футболиста, сыгравшего на Евро-2024

Дата публикации: 06-07-2024

Серб Иван Илич продолжит карьеру в российской Премьер-лиге.

По данным «Tuttosport», боссы «Торино» согласились продать полузащитника «Зениту» за 23 000 000 евро. В будущем туринский клуб сможет рассчитывать еще € 2 млн в качестве бонусных выплат.

Подчеркивается, что Илич получит от «сине-бело-голубых» контракт на пять лет с зарплатой 3,5 млн евро в год, а в случае выполнения определенных целей его доход составит 5,5 млн евро. Кроме того, петербуржцы пообещали предоставить футболисту дом и автомобиль.

«Торино» приобрел хавбека у «Вероны» в прошлом году. За новую команду он успел отыграть 31 раз в Серии А (3 забитых мяча, 2 ассиста).

После завершения сезона в Италии Илич вместе со сборной Сербии отправился на ЧЕ-2024, где ему довелось поучаствовать в трех матчах турнира.

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