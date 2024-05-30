Сочи - Тальерес 08 Июля прямая трансляция
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
08 Июля 2024 года в 13:00 (+03:00). Winline Летний Кубок РПЛ
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Тальерес, которое состоится 08 Июля 2024 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Winline Летний Кубок РПЛ, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сочи
Сочи, Россия
Тальерес
Кордова, Аргентина
Главные тренеры
|Роберт Морено Гонсалес
|Вальтер Рибонетто
История личных встреч
|05.07.2024
|Россия - МФЛ
|13-й тур
|0 : 4
|05.07.2024
|Winline Летний Кубок РПЛ
|2 : 0
|02.07.2024
|Winline Летний Кубок РПЛ
|5 : 2
|28.06.2024
|Россия - МФЛ
|12-й тур
|0 : 1
|21.06.2024
|Россия - МФЛ
|11-й тур
|1 : 1
|05.07.2024
|Winline Летний Кубок РПЛ
|1 : 0
|15.06.2024
|Аргентина - Примера
|Лига Професиональ - 2-я фаза. 5-й тур
|2 : 1
|07.06.2024
|Кубок Аргентины 2024
|1/16 финала
|1 : 0
|03.06.2024
|Аргентина - Примера
|Лига Професиональ - 2-я фаза. 4-й тур
|2 : 4
|30.05.2024
|Кубок Либертадорес - 2024
|Группа B. 6-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Летнего кубка РПЛ: «Сочи» — «Тальерес». Начало встречи запланировано на 13:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|2
|6
|2
|Црвена Звезда
|1
|3
|3
|Тальерес
|1
|0
|4
|Сочи
|2
|0