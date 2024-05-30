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Сочи - Тальерес 08 Июля прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
08 Июля 2024 года в 13:00 (+03:00). Winline Летний Кубок РПЛ
Сочи
Тальерес

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Тальерес, которое состоится 08 Июля 2024 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Winline Летний Кубок РПЛ, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи, Россия
Тальерес
Кордова, Аргентина
Главные тренеры
Испания Роберт Морено Гонсалес
Аргентина Вальтер Рибонетто
История личных встреч
05.07.2024 Россия - МФЛ 13-й тур 0 : 4Сочи
05.07.2024 Winline Летний Кубок РПЛ 2 : 0Сочи
02.07.2024 Winline Летний Кубок РПЛ 5 : 2Сочи
28.06.2024 Россия - МФЛ 12-й тур 0 : 1Сочи
21.06.2024 Россия - МФЛ 11-й тур Сочи1 : 1
05.07.2024 Winline Летний Кубок РПЛ 1 : 0Тальерес
15.06.2024 Аргентина - Примера Лига Професиональ - 2-я фаза. 5-й тур Тальерес2 : 1
07.06.2024 Кубок Аргентины 2024 1/16 финала Тальерес1 : 0
03.06.2024 Аргентина - Примера Лига Професиональ - 2-я фаза. 4-й тур 2 : 4Тальерес
30.05.2024 Кубок Либертадорес - 2024 Группа B. 6-й тур 2 : 0Тальерес
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Летнего кубка РПЛ: «Сочи» — «Тальерес». Начало встречи запланировано на 13:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит26
2 Црвена Звезда13
3 Тальерес10
4 Сочи20

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