Ван де Бек может продолжить карьеру в «Жироне»

Дата публикации: 06-07-2024

Донни ван де Бек близок к уходу из «Ман Юнайтед». Издание «Relevo» утверждает, что футболист может попробовать свои силы в чемпионате Испании.



Согласно источнику, в услугах 27-летнего хавбека, у которого начался последний год контракта с «манкунианцами», всерьез заинтересована «Жирона». Наставник каталонского клуба Мичел считает, что он сможет помочь Донни перезагрузить карьеру после провала в Англии.



Ван де Бек стал игроком «Юнайтед» в 2020 году. В сезоне-21/22 нидерландский футболист ездил в аренду в «Эвертон». Вторую часть завершившегося сезона он также провел в аренде в немецком «Айнтрахте».



Рыночный ценник на полузащитника равняется 5 млн евро.