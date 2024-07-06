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Ван де Бек может продолжить карьеру в «Жироне»

Дата публикации: 06-07-2024

Донни ван де Бек близок к уходу из «Ман Юнайтед». Издание «Relevo» утверждает, что футболист может попробовать свои силы в чемпионате Испании.

Согласно источнику, в услугах 27-летнего хавбека, у которого начался последний год контракта с «манкунианцами», всерьез заинтересована «Жирона». Наставник каталонского клуба Мичел считает, что он сможет помочь Донни перезагрузить карьеру после провала в Англии.

Ван де Бек стал игроком «Юнайтед» в 2020 году. В сезоне-21/22 нидерландский футболист ездил в аренду в «Эвертон». Вторую часть завершившегося сезона он также провел в аренде в немецком «Айнтрахте».

Рыночный ценник на полузащитника равняется 5 млн евро.

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