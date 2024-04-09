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«Ливерпуль» почти договорился с новым тренером

Дата публикации: 09-04-2024

По данным журналиста Педру Сепулведы, «Ливерпуль» сделал предложение Рубену Амориму, возглавляющему «Спортинг». Для специалиста англичане подготовили договор на 3 года.

«Финансовая часть сделки почти согласована. Ход переговорного процесса говорит о том, что Аморим будет следующим наставником «Ливерпуля», - написал в социальной сети Сепулведа.

Ранее сообщалось, что «мерсисайдцы» согласны заплатить «Спортингу» компенсацию в 15 млн евро за досрочное прекращение сотрудничества с Аморимом. Именно такая сумма указана в качестве отступных за специалиста.

Со «Спортингом» Аморим работает с 2020 года. При нем лиссабонской команде впервые за 19 лет удалось победить в чемпионате Португалии.

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