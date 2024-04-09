«Барселона» рассматривает вариант с обменом Фати на Феликса

Дата публикации: 09-04-2024

«Барселона» и «Атлетико» могут провернуть обмен футболистами.



Как стало известно «Relevo», каталонский клуб намерен сохранить у себя в составе Жоау Феликса, который был арендован у «матрасников» до конца сезона. Однако, поскольку у «сине-гранатовых» нет денег на выкуп 24-летнего португальца, они готовы предложить мадридскому клубу своего игрока. Речь идет об Ансу Фати.



Отмечается, что данную идею «Барсе» подкинул агент Жорже Мендеш, представляющий интересы обоих футболистов.



В нынешнем сезоне в активе Феликса 35 матчей за «Атлетико» во всех турнирах (9 голов, 6 ассистов). «Transfermarkt» оценивает вингера в 30 млн евро.



Фати эту кампанию проводит в Англии, где защищает цвета «Брайтона» на правах аренды. В 27 встречах за «чаек» он отличился 4 забитыми мячами и 1 результативной передачей. Рыночная стоимость 21-летнего испанца равняется 30 000 000 евро.