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«Барселона» рассматривает вариант с обменом Фати на Феликса

Дата публикации: 09-04-2024

«Барселона» и «Атлетико» могут провернуть обмен футболистами.

Как стало известно «Relevo», каталонский клуб намерен сохранить у себя в составе Жоау Феликса, который был арендован у «матрасников» до конца сезона. Однако, поскольку у «сине-гранатовых» нет денег на выкуп 24-летнего португальца, они готовы предложить мадридскому клубу своего игрока. Речь идет об Ансу Фати.

Отмечается, что данную идею «Барсе» подкинул агент Жорже Мендеш, представляющий интересы обоих футболистов.

В нынешнем сезоне в активе Феликса 35 матчей за «Атлетико» во всех турнирах (9 голов, 6 ассистов). «Transfermarkt» оценивает вингера в 30 млн евро.

Фати эту кампанию проводит в Англии, где защищает цвета «Брайтона» на правах аренды. В 27 встречах за «чаек» он отличился 4 забитыми мячами и 1 результативной передачей. Рыночная стоимость 21-летнего испанца равняется 30 000 000 евро.

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