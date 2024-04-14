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Стало известно, при каких условиях Хави может остаться в «Барселоне»

Дата публикации: 14-04-2024

Люди из окружения Хави, ранее заявившего о намерении уйти из «Барселоны» ближайшим летом, уверены, что специалист все еще может остаться в команде. Однако боссы каталонцев должны обеспечить ему некоторые условия работы.

«Mundo Deportivo» информирует, что «сине-гранатовые» обязаны сохранить в команде на сезон 2024/2025 Ямала, Левандовски, Рафинью и Гюндогана. Помимо этого, специалисту нужны новички. Испанец хотел бы видеть в «Барселоне» Йозуа Киммиха, принадлежащего «Баварии», Бернарду Силву из «Ман Сити» и Мартина Субименди, защищающего цвета «Реала Сосьедад».

В сезоне 2023/2024 каталонцы под руководством Хави после 31 сыгранного матча идут на втором месте, уступая «Реалу» 8 очков.

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