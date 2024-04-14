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«Бавария» сомневается в кандидатуре Де Дзерби из-за его сложного характера

Дата публикации: 14-04-2024

В «Баварии» сомневаются в том, что кандидатура Роберто Де Дзерби, работающего в «Брайтоне», будет оптимальным вариантом для клуба. Информацией поделился Кристиан Фальк.

Журналист отметил, что руководство мюнхенцев не устраивает, что Де Дзерби не владеет немецким языком. Помимо этого, специалист известен сложным характером и обычно приходит в новую команду с большим числом помощников.

Вместе с тем боссам «Баварии» импонирует стиль игры, который пропагандирует Де Дзерби. Макс Эберль, являющийся спортивным директором «красно-белых», уже общался с 44-летним итальянским коучем по вопросу сотрудничества.

В январе стало известно, что по завершении сезона Томас Тухель, который трудится в «Баварии» с марта 2023 года, покинет свой пост.

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