01:06 ()
Свернуть список

«Арсенал» и «Ливерпуль» поспорят за защитника

Дата публикации: 14-04-2024

Игра «Байера», который в текущем сезоне еще не потерпел ни одного поражения, не осталась без внимания. В летнее межсезонье команда из Леверкузена может лишиться своих лидеров.

«Transfer News Live», указывая в качестве источника информации «Football Transfers», пишет, что к Алехандро Гримальдо есть интерес со стороны «Ливерпуля», «Баварии» и «Арсенала».

Состав «Байера» испанец пополнил минувшим летом в ранге свободного агента. До этого он защищал цвета «Бенфики».

Трудовые отношения Гримальдо с «фармацевтами» действуют до середины 2027 года. В сезоне 2023/2024 в активе левого защитника 11 забитых мячей и 15 результативных передач в 41 матче за «Байер».

Рыночная стоимость 28-летнего футболиста равняется 45 млн евро (Transfermarkt.de).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close