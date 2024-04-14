«Арсенал» и «Ливерпуль» поспорят за защитника

Дата публикации: 14-04-2024

Игра «Байера», который в текущем сезоне еще не потерпел ни одного поражения, не осталась без внимания. В летнее межсезонье команда из Леверкузена может лишиться своих лидеров.



«Transfer News Live», указывая в качестве источника информации «Football Transfers», пишет, что к Алехандро Гримальдо есть интерес со стороны «Ливерпуля», «Баварии» и «Арсенала».



Состав «Байера» испанец пополнил минувшим летом в ранге свободного агента. До этого он защищал цвета «Бенфики».



Трудовые отношения Гримальдо с «фармацевтами» действуют до середины 2027 года. В сезоне 2023/2024 в активе левого защитника 11 забитых мячей и 15 результативных передач в 41 матче за «Байер».



Рыночная стоимость 28-летнего футболиста равняется 45 млн евро (Transfermarkt.de).