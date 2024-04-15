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Рэшфорд использовал слухи об интересе от «ПСЖ» для получения нового контракта

Дата публикации: 15-04-2024

Маркуса Рэшфорда никогда не было в списке трансферных целей «ПСЖ», пишет «The Sun».

Сообщается, что регулярные сообщения, появляющиеся в СМИ по данной теме, не соответствовали действительности. Более того, агенты форварда использовали это для получения нового соглашения от «МЮ» с улучшенными финансовыми условиями. В «Пари Сен-Жермен» не восторге от игры, которую показывает Рэшфорд, а также от его поведения за пределами поля.

Контракт с «манкунианцами» Маркус продлил минувшим летом, увеличив срок его действия до июня 2028 года. В текущем сезоне в активе футболиста 39 матчей (8 голов, 5 результативных передач).

Рыночный ценник на 26-летнего нападающего составляет 60 000 000 евро («Transfermarkt»).

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