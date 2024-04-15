«Спартак» объявил об увольнении Абаскаля

Дата публикации: 15-04-2024

На сайте «Спартака» появилась информация об отставке главного тренера.



«Мы благодарны Гильермо за выполненную работу. Желаем ему успехов в будущем», - такими словами «красно-белые» попрощались со специалистом.



В СМИ ранее неоднократно появлялась информация о возможных сменщиках Абаскаля. Сообщалось, что на должность тренера клуб рассматривает Владимира Слишковича и Паскаля Янсена. Также фигурировали имена Ивича, Карпина, Черчесова и других специалистов.



Абаскаль работал со «Спартаком» с 2022 года. Срок действия его соглашения с клубом истекал в 2025 году. В 74 встречах под началом испанца «красно-белые» победили в 36 играх и потерпели 23 поражения.



В РПЛ москвичи после 23 туров идут на 7-й позиции с 35 набранными очками.