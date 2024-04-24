Миранчука хотят подписать два клуба Серии А

Дата публикации: 24-04-2024

Алексей Миранчук после своего почти 4-летнего пребывания в «Аталанте» может оказаться в другом клубе Серии А.



Как сообщает «La Gazzetta dello Sport», атакующий хавбек сборной России привлек внимание «Фиорентины» и «Торино». Бергамаски готовы выслушать предложения по 28-летнему футболисту, но окончательное решение относительно будущего Алексея в команде Джан Пьеро Гасперини может быть принято летом.



Отметим, прошлый сезон Миранчук провел в аренде в «Торино». В 29 матчах за «быков» он отличился 4 забитыми голами и 6 результативными передачами.



В сезоне-23/24 на счету россиянина 32 поединка в футболке «Аталанты» (забил 4 мяча и отдал 11 голевых пасов).



Миранчук связан контрактом с «чёрно-синими» до середины 2025 года. Согласно оценке «Transfermarkt», ориентировочная стоимость полузащитника составляет € 9 млн.