Де Росси продлил контракт с «Ромой»
Дата публикации: 25-06-2024
Даниэле Де Росси продолжит трудиться на посту главного тренера «Ромы». Боссы римлян и 40-летний менеджер продлили соглашение до середины 2027 года, о чем сообщает пресс-служба «джаллоросси».
Напомним, в бытность футболистом Даниеле выступал за «Рому» на позиции опорника и сыграл за команду более 600 матчей (2001-2019).
Первые шаги в качестве тренера делал в сборной Италии как помощник Роберто Манчини (2021 г.). В период с 2022 по 2023 год руководил клубом СПАЛ. Его возвращение в «Рому» состоялось в январе этого года.
Розыгрыш чемпионата Италии «жёлто-красные» закончили на 6-м месте в таблице. В новом сезоне подопечные Де России будут участвовать в Лиге Европы.