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Де Росси продлил контракт с «Ромой»

Дата публикации: 25-06-2024

Даниэле Де Росси продолжит трудиться на посту главного тренера «Ромы». Боссы римлян и 40-летний менеджер продлили соглашение до середины 2027 года, о чем сообщает пресс-служба «джаллоросси».

Напомним, в бытность футболистом Даниеле выступал за «Рому» на позиции опорника и сыграл за команду более 600 матчей (2001-2019).

Первые шаги в качестве тренера делал в сборной Италии как помощник Роберто Манчини (2021 г.). В период с 2022 по 2023 год руководил клубом СПАЛ. Его возвращение в «Рому» состоялось в январе этого года.

Розыгрыш чемпионата Италии «жёлто-красные» закончили на 6-м месте в таблице. В новом сезоне подопечные Де России будут участвовать в Лиге Европы.

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