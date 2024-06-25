Де Росси продлил контракт с «Ромой»

Дата публикации: 25-06-2024

Даниэле Де Росси продолжит трудиться на посту главного тренера «Ромы». Боссы римлян и 40-летний менеджер продлили соглашение до середины 2027 года, о чем сообщает пресс-служба «джаллоросси».



Напомним, в бытность футболистом Даниеле выступал за «Рому» на позиции опорника и сыграл за команду более 600 матчей (2001-2019).



Первые шаги в качестве тренера делал в сборной Италии как помощник Роберто Манчини (2021 г.). В период с 2022 по 2023 год руководил клубом СПАЛ. Его возвращение в «Рому» состоялось в январе этого года.



Розыгрыш чемпионата Италии «жёлто-красные» закончили на 6-м месте в таблице. В новом сезоне подопечные Де России будут участвовать в Лиге Европы.