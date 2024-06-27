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«Юнайтед» готов удвоить зарплату Араухо ради его перехода в английский клуб

Дата публикации: 27-06-2024

«Ман Юнайтед» проявляет предметный интерес к Рональду Араухо. Информация появилась на страницах Sport.es.

«Манкунианцы» пытаются переманить 25-летнего защитника «Барселоны» в свою команду и предлагают ему выгодный контракт, по условиям которого футболист будет зарабатывать в два раза больше, чем сейчас.

Ранее уругваец отказался пролонгировать соглашение с «сине-гранатовыми». Подчеркивается, что боссы каталонского клуба хотят, чтобы Рональд определился со своим будущим до 30 июня. Действующий договор Араухо с «Барсой» актуален до 2026 года.

В минувшем сезоне на счету игрока 38 поединков с 1 забитым мячом и 2 голевыми пасами.

Портал «Трансфермаркт» оценивает защитника в 70 миллионов евро.

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