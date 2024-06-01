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Франция - Бельгия 01 Июля прямая трансляция

Стадион: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
01 Июля 2024 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 — финальный раунд, 1/8 финала
Главный судья: Гленн Нюберг (Борленге, Швеция);
Франция
Бельгия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Франция - Бельгия, которое состоится 01 Июля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 — финальный раунд, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Франция
Бельгия
16 Франция вр Мик Меньян
5 Франция зщ Жюль Кунде
4 Франция зщ Деотшанкюль Юпамекано
17 Франция зщ Вильям Салиба
22 Франция зщ Тео Эрнандес
13 Франция пз Н'Голо Канте
8 Франция пз Орельен Тчуамени
14 Франция пз Адриен Рабьо
11 Франция нп Усман Дембеле
10 Франция нп Килиан Мбаппе
25 Франция нп Брэдли Баркола
1 Бельгия вр Коэн Кастельс
21 Бельгия зщ Тимоти Кастань
4 Бельгия зщ Ваут Фас
5 Бельгия зщ Ян Вертонген
3 Бельгия зщ Артур Теате
24 Бельгия пз Амаду Онана
8 Бельгия пз Юри Тилеманс
7 Бельгия пз Кевин Де Брёйне
22 Бельгия нп Жереми Доку
11 Бельгия нп Янник Карраско
10 Бельгия нп Ромелу Лукаку
Главные тренеры
Франция Дидье Дешам
Германия Доменико Тедеско
История личных встреч
07.10.2021 Лига наций УЕФА Лига A. 1/2 финала Бельгия2 : 3Франция
10.07.2018 ЧМ-2018 - финальный раунд 1/2 финала Франция1 : 0Бельгия
07.06.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Франция3 : 4Бельгия
14.08.2013 Товарищеские матчи (сборные) Август 2013 Бельгия0 : 0Франция
16.11.2011 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2011 Франция0 : 0Бельгия
25.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа D. 3-й тур Франция1 : 1
21.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа D. 2-й тур 0 : 0Франция
17.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа D. 1-й тур 0 : 1Франция
09.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Франция0 : 0
05.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Франция3 : 0
26.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа E. 3-й тур 0 : 0Бельгия
22.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа E. 2-й тур Бельгия2 : 0
17.06.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд Группа E. 1-й тур Бельгия0 : 1
08.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Бельгия3 : 0
05.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Бельгия2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала ЧЕ-2024: Франция — Бельгия. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
Швейцария
Италия
2 : 0
Германия
Дания
2 : 0
Англия
Словакия
2 : 1 ДВ
Испания
Грузия
30.06
Франция
Бельгия
01.07
Португалия
Словения
01.07
Румыния
Нидерланды
02.07
Австрия
Турция
02.07
1/4 финала
A01
Германия
05.07
A03
A04
05.07
Англия
Швейцария
06.07
A05
A06
06.07
1/2 финала
WQF1
WQF2
09.07
WQF3
WQF4
10.07
Финал
WSF1
WSF2
14.07

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