Франция - Бельгия 01 Июля прямая трансляция
Стадион: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
01 Июля 2024 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 — финальный раунд, 1/8 финала
Главный судья: Гленн Нюберг (Борленге, Швеция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Франция - Бельгия, которое состоится 01 Июля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 — финальный раунд, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Франция
Бельгия
|16
|вр
|Мик Меньян
|5
|зщ
|Жюль Кунде
|4
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|17
|зщ
|Вильям Салиба
|22
|зщ
|Тео Эрнандес
|13
|пз
|Н'Голо Канте
|8
|пз
|Орельен Тчуамени
|14
|пз
|Адриен Рабьо
|11
|нп
|Усман Дембеле
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
|25
|нп
|Брэдли Баркола
|1
|вр
|Коэн Кастельс
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|4
|зщ
|Ваут Фас
|5
|зщ
|Ян Вертонген
|3
|зщ
|Артур Теате
|24
|пз
|Амаду Онана
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|7
|пз
|Кевин Де Брёйне
|22
|нп
|Жереми Доку
|11
|нп
|Янник Карраско
|10
|нп
|Ромелу Лукаку
Главные тренеры
|Дидье Дешам
|Доменико Тедеско
История личных встреч
|07.10.2021
|Лига наций УЕФА
|Лига A. 1/2 финала
|2 : 3
|10.07.2018
|ЧМ-2018 - финальный раунд
|1/2 финала
|1 : 0
|07.06.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|3 : 4
|14.08.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Август 2013
|0 : 0
|16.11.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2011
|0 : 0
|25.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа D. 3-й тур
|1 : 1
|21.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа D. 2-й тур
|0 : 0
|17.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа D. 1-й тур
|0 : 1
|09.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|05.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|26.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа E. 3-й тур
|0 : 0
|22.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа E. 2-й тур
|2 : 0
|17.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Группа E. 1-й тур
|0 : 1
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|05.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала ЧЕ-2024: Франция — Бельгия. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
| Швейцария
Италия
|2 : 0
| Германия
Дания
|2 : 0
| Англия
Словакия
|2 : 1 ДВ
| Испания
Грузия
|30.06
| Франция
Бельгия
|01.07
| Португалия
Словения
|01.07
| Румыния
Нидерланды
|02.07
| Австрия
Турция
|02.07
1/4 финала
| A01
Германия
|05.07
| A03
A04
|05.07
| Англия
Швейцария
|06.07
| A05
A06
|06.07
1/2 финала
| WQF1
WQF2
|09.07
| WQF3
WQF4
|10.07
Финал
| WSF1
WSF2
|14.07