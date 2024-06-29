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Гордон может перейти из «Ньюкасла» в «Ливерпуль»

Дата публикации: 29-06-2024

Энтони Гордон, ныне защищающий цвета «Ньюкасл Юнайтед», может сменить клубную прописку в летнее межсезонье.

По информации британских медиа, вингер «сорок» стал одной из главных трансферных целей «Ливерпуля». Рыночная стоимость футболиста оценивается в 60 млн евро, но «Ньюкасл», как ожидается, запросит за одного из своих лидеров еще большую сумму.

Подчеркивается, что «Ньюкаслу» нужно привлечь средства, чтобы не нарушить правила Лиги о прибыли и устойчивом развитии (PSR). По этой причине клуб будет вынужден продать кого-то из своих дорогостоящих игроков.

В минувшем розыгрыше АПЛ Гордон сыграл 35 раз, занеся в свой актив 11 мячей и 10 ассистов.

Источник – «The Guardian».

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