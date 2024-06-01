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Бразилия - Колумбия 03 Июля прямая трансляция

Стадион: Левайс (Санта-Клара, Калифорния, США), вместимость: 68500
03 Июля 2024 года в 04:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, Группа D. 3-й тур
Главный судья: Хесус Валенсуэла (Португеса, Венесуэла);
Бразилия
Колумбия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бразилия - Колумбия, которое состоится 03 Июля 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, Группа D. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Левайс (Санта-Клара, Калифорния, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бразилия
Колумбия
1 Бразилия вр Алисон Бекер
2 Бразилия зщ Данило
17 Бразилия зщ Лукас Бералдо
4 Бразилия зщ Маркиньос
16 Бразилия зщ Гильерме Арана
5 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
15 Бразилия пз Жоао Гомес
19 Бразилия пз Андреас Перейра
10 Бразилия пз Родриго
20 Бразилия нп Савио
9 Бразилия нп Эндрик
12 Колумбия вр Камило Варгас
21 Колумбия зщ Даниэль Муньос
23 Колумбия зщ Давинсон Санчес
2 Колумбия зщ Карлос Куэста
26 Колумбия зщ Дейвер Мачадо
5 Колумбия пз Кевин Кастаньо
15 Колумбия пз Матеус Урибе
11 Колумбия пз Джон Арьяс
7 Колумбия пз Луис Диас
18 Колумбия нп Луис Синистерра
14 Колумбия нп Джон Дуран
Главные тренеры
Бразилия Доривал Жуниор
Аргентина Нестор Лоренсо
История личных встреч
17.11.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 5-й тур Колумбия2 : 1Бразилия
12.11.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 13-й тур Бразилия1 : 0Колумбия
11.10.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 5-й тур Колумбия0 : 0Бразилия
24.06.2021 Кубок Америки Группа B. 4-й тур Бразилия2 : 1Колумбия
07.09.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Бразилия2 : 2Колумбия
05.09.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 16-й тур Колумбия1 : 1Бразилия
26.01.2017 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Бразилия1 : 0Колумбия
07.09.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 8-й тур Бразилия2 : 1Колумбия
18.06.2015 Кубок Америки Группа C Бразилия0 : 1Колумбия
06.09.2014 Товарищеские матчи (сборные) Сентябрь 2014 Бразилия1 : 0Колумбия
29.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа D. 2-й тур 1 : 4Бразилия
25.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа D. 1-й тур Бразилия0 : 0
13.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 1 : 1Бразилия
09.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 2 : 3Бразилия
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 3 : 3Бразилия
29.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа D. 2-й тур Колумбия3 : 0
25.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа D. 1-й тур Колумбия2 : 1
16.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Колумбия3 : 0
09.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 1 : 5Колумбия
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 2 : 3Колумбия
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Аргентина39
2
1/4 финала
Канада34
3 Чили32
4 Перу31
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Венесуэла39
2
1/4 финала
Эквадор34
3 Мексика34
4 Ямайка30
Группа C
КомандаИО
1
1/4 финала
Уругвай39
2
1/4 финала
Панама36
3 США33
4 Боливия30
Группа D
КомандаИО
1
1/4 финала
Колумбия26
2
1/4 финала
Бразилия24
3 Коста-Рика21
4 Парагвай20

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