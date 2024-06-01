Бразилия - Колумбия 03 Июля прямая трансляция
Стадион: Левайс (Санта-Клара, Калифорния, США), вместимость: 68500
03 Июля 2024 года в 04:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, Группа D. 3-й тур
Главный судья: Хесус Валенсуэла (Португеса, Венесуэла);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бразилия - Колумбия, которое состоится 03 Июля 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, Группа D. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Левайс (Санта-Клара, Калифорния, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бразилия
Колумбия
|1
|вр
|Алисон Бекер
|2
|зщ
|Данило
|17
|зщ
|Лукас Бералдо
|4
|зщ
|Маркиньос
|16
|зщ
|Гильерме Арана
|5
|пз
|Бруно Гимарайнс
|15
|пз
|Жоао Гомес
|19
|пз
|Андреас Перейра
|10
|пз
|Родриго
|20
|нп
|Савио
|9
|нп
|Эндрик
|12
|вр
|Камило Варгас
|21
|зщ
|Даниэль Муньос
|23
|зщ
|Давинсон Санчес
|2
|зщ
|Карлос Куэста
|26
|зщ
|Дейвер Мачадо
|5
|пз
|Кевин Кастаньо
|15
|пз
|Матеус Урибе
|11
|пз
|Джон Арьяс
|7
|пз
|Луис Диас
|18
|нп
|Луис Синистерра
|14
|нп
|Джон Дуран
Главные тренеры
|Доривал Жуниор
|Нестор Лоренсо
История личных встреч
|17.11.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 5-й тур
|2 : 1
|12.11.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 13-й тур
|1 : 0
|11.10.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 5-й тур
|0 : 0
|24.06.2021
|Кубок Америки
|Группа B. 4-й тур
|2 : 1
|07.09.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 2
|05.09.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 16-й тур
|1 : 1
|26.01.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|07.09.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 8-й тур
|2 : 1
|18.06.2015
|Кубок Америки
|Группа C
|0 : 1
|06.09.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Сентябрь 2014
|1 : 0
|29.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа D. 2-й тур
|1 : 4
|25.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа D. 1-й тур
|0 : 0
|13.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|09.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 3
|29.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа D. 2-й тур
|3 : 0
|25.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа D. 1-й тур
|2 : 1
|16.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|09.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 5
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 3
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Аргентина
|3
|9
| 2
1/4 финала
|Канада
|3
|4
|3
|Чили
|3
|2
|4
|Перу
|3
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Венесуэла
|3
|9
| 2
1/4 финала
|Эквадор
|3
|4
|3
|Мексика
|3
|4
|4
|Ямайка
|3
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Уругвай
|3
|9
| 2
1/4 финала
|Панама
|3
|6
|3
|США
|3
|3
|4
|Боливия
|3
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Колумбия
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Бразилия
|2
|4
|3
|Коста-Рика
|2
|1
|4
|Парагвай
|2
|0