01:50 ()
Свернуть список

Португалия - Франция 05 Июля прямая трансляция

Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57274
05 Июля 2024 года в 22:00 (+03:00). ЧЕ-2024 — финальный раунд, 1/4 финала
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Португалия
Франция

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Португалия - Франция, которое состоится 05 Июля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 — финальный раунд, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Португалия
Франция
22 Португалия вр Диогу Кошта
4 Португалия зщ Рубен Диаш
3 Португалия зщ Пепе
19 Португалия зщ Нуну Мендеш
23 Португалия пз Витинья
6 Португалия пз Жоау Пальинья
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
26 Португалия нп Шику Консейсау
10 Португалия нп Бернарду Силва
17 Португалия нп Рафаэл Леау
7 Португалия нп Криштиану Роналду
16 Франция вр Мик Меньян
5 Франция зщ Жюль Кунде
4 Франция зщ Деотшанкюль Юпамекано
17 Франция зщ Вильям Салиба
22 Франция зщ Тео Эрнандес
13 Франция пз Н'Голо Канте
8 Франция пз Орельен Тчуамени
6 Франция пз Эдуарду Камавинга
7 Франция нп Антуан Гризманн
15 Франция нп Маркус Тюрам
10 Франция нп Килиан Мбаппе
Главные тренеры
Испания Роберто Мартинес
Франция Дидье Дешам
История личных встреч
23.06.2021 ЧЕ-2020 - финальный раунд Группа F. 3-й тур Португалия2 : 2Франция
14.11.2020 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 3. 5-й тур Португалия0 : 1Франция
11.10.2020 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 3. 3-й тур Франция0 : 0Португалия
10.07.2016 ЧЕ-2016 - финальный раунд Финал Португалия1 : 0 ДВФранция
04.09.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Португалия0 : 1Франция
11.10.2014 Товарищеские матчи (сборные) Октябрь 2014 Франция2 : 1Португалия
05.07.2006 ЧМ-2006 - финальный раунд - 2006 1/2 финала Португалия0 : 1Франция
01.07.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд 1/8 финала Португалия0 : 0 3 : 0
26.06.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд Группа F. 3-й тур 2 : 0Португалия
22.06.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд Группа F. 2-й тур 0 : 3Португалия
18.06.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд Группа F. 1-й тур Португалия2 : 1
11.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Португалия3 : 0
01.07.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд 1/8 финала Франция1 : 0
25.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа D. 3-й тур Франция1 : 1
21.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа D. 2-й тур 0 : 0Франция
17.06.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд Группа D. 1-й тур 0 : 1Франция
09.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Франция0 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала ЧЕ-2024: Португалия — Франция. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
Швейцария
Италия
2 : 0
Германия
Дания
2 : 0
Англия
Словакия
2 : 1 ДВ
Испания
Грузия
4 : 1
Франция
Бельгия
1 : 0
Португалия
Словения
0 : 0 3 : 0
Румыния
Нидерланды
0 : 3
Австрия
Турция
1 : 2
1/4 финала
Испания
Германия
05.07
Португалия
Франция
05.07
Англия
Швейцария
06.07
Нидерланды
Турция
06.07
1/2 финала
WQF1
WQF2
09.07
WQF3
WQF4
10.07
Финал
WSF1
WSF2
14.07

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close