Португалия - Франция 05 Июля прямая трансляция
Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57274
05 Июля 2024 года в 22:00 (+03:00). ЧЕ-2024 — финальный раунд, 1/4 финала
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Португалия - Франция, которое состоится 05 Июля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 — финальный раунд, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Португалия
Франция
|22
|вр
|Диогу Кошта
|4
|зщ
|Рубен Диаш
|3
|зщ
|Пепе
|19
|зщ
|Нуну Мендеш
|23
|пз
|Витинья
|6
|пз
|Жоау Пальинья
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|26
|нп
|Шику Консейсау
|10
|нп
|Бернарду Силва
|17
|нп
|Рафаэл Леау
|7
|нп
|Криштиану Роналду
|16
|вр
|Мик Меньян
|5
|зщ
|Жюль Кунде
|4
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|17
|зщ
|Вильям Салиба
|22
|зщ
|Тео Эрнандес
|13
|пз
|Н'Голо Канте
|8
|пз
|Орельен Тчуамени
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|15
|нп
|Маркус Тюрам
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
Главные тренеры
|Роберто Мартинес
|Дидье Дешам
История личных встреч
|23.06.2021
|ЧЕ-2020 - финальный раунд
|Группа F. 3-й тур
|2 : 2
|14.11.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 3. 5-й тур
|0 : 1
|11.10.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 3. 3-й тур
|0 : 0
|10.07.2016
|ЧЕ-2016 - финальный раунд
|Финал
|1 : 0 ДВ
|04.09.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|11.10.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Октябрь 2014
|2 : 1
|05.07.2006
|ЧМ-2006 - финальный раунд - 2006
|1/2 финала
|0 : 1
|01.07.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|1/8 финала
|0 : 0 3 : 0
|26.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Группа F. 3-й тур
|2 : 0
|22.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Группа F. 2-й тур
|0 : 3
|18.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Группа F. 1-й тур
|2 : 1
|11.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|01.07.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|1/8 финала
|1 : 0
|25.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа D. 3-й тур
|1 : 1
|21.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа D. 2-й тур
|0 : 0
|17.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Группа D. 1-й тур
|0 : 1
|09.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала ЧЕ-2024: Португалия — Франция. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
| Швейцария
Италия
|2 : 0
| Германия
Дания
|2 : 0
| Англия
Словакия
|2 : 1 ДВ
| Испания
Грузия
|4 : 1
| Франция
Бельгия
|1 : 0
| Португалия
Словения
|0 : 0 3 : 0
| Румыния
Нидерланды
|0 : 3
| Австрия
Турция
|1 : 2
1/4 финала
| Испания
Германия
|05.07
| Португалия
Франция
|05.07
| Англия
Швейцария
|06.07
| Нидерланды
Турция
|06.07
1/2 финала
| WQF1
WQF2
|09.07
| WQF3
WQF4
|10.07
Финал
| WSF1
WSF2
|14.07