«Барселона» уступила «Атлетико» из Мадрида в полуфинале Кубка Испании

Дата публикации: 13-02-2026 01:52

В Мадриде завершился первый полуфинальный поединок Кубка Испании, в котором встретились «Атлетико» и «Барселона». Матч состоялся на стадионе «Сивитас Метрополитано». За ходом игры следила судейская бригада под руководством Хуана Мартинеса Мунуэры, которая обеспечивала контроль за соблюдением правил на поле. Итоговый счет встречи оказался внушительным - мадридский «Атлетико» одержал уверенную победу со счетом 4:0 и сделал серьёзную заявку на выход в финал национального кубка.

События начали развиваться очень динамично с самого старта. Уже на 7-й минуте Эрик Гарсия, защитник гостей, по неосторожности отправил мяч в собственные ворота и этим дал старт голевой феерии. Далее преимущество «Атлетико» закрепил нападающий Антуан Гризманн, который на 14-й минуте точно поразил ворота «Барселоны». На 33-й минуте к разгрому каталонцев подключился нападающий Адемола Лукман, забив третий гол. В добавленное ко второму тайму время форвард Хулиан Альварес забил четвертый мяч, окончательно утвердив превосходство хозяев поля.

Во втором тайме сине-гранатовые попытались изменить ход встречи - Пау Кубарси даже забил ответный мяч, однако после долгой проверки VAR, которая длилась целых семь минут, взятие ворот было аннулировано из-за нарушения. На 86-й минуте неудачи «Барселоны» усугубились удалением Эрика Гарсии, который получил красную карточку.

Теперь судьба путевки в финал решится 3 марта на домашней арене «Барселоны» - стадионе «Спотифай Камп Ноу». Ответный матч обещает быть интригующим, ведь каталонцам придется отыгрывать крупное поражение.

Напомним, что прошлогодним триумфатором Кубка Испании стала «Барселона», обыгравшая в финале мадридский «Реал» со счетом 3:2 в дополнительное время. Каталонский клуб является рекордсменом по числу трофеев - на его счету 32 победы в турнире. «Атлетик» из Бильбао выигрывал этот престижный трофей 24 раза, а «Реал Мадрид» - 20.