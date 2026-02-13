«Монако» выплатит €425 000 штрафа за работу главного тренера без лицензии

Дата публикации: 13-02-2026 01:53

Французский футбольный клуб "Монако" столкнулся с крупным штрафом в размере 425 000 евро из-за отсутствия необходимой тренерской лицензии у наставника команды Себастьена Поконьоли. Об этом сообщает издание L'Équipe.

Как отмечает источник, у бельгийского специалиста нет официального сертификата, который подтверждает его право работать главным тренером в клубах Лиги 1 или принимать участие в матчах Кубка Франции в качестве главного. За каждую игру, в которой командой руководит Поконьоли, "Монако" вынужден платить штраф в размере 25 000 евро. В результате, за время, прошедшее с момента назначения, сумма уже достигла 425 000 евро. По прогнозам, к окончанию текущего сезона штрафные выплаты могут вырасти почти вдвое и составить порядка 750 000 евро, если ситуация не изменится и необходимая лицензия не будет получена.

Себастьен Поконьоли занял пост главного тренера "Монако" осенью 2025 года. Под его руководством клуб провёл 23 матча во всех соревнованиях, в которых одержал восемь побед при ряде ничьих и поражений. Сейчас команда занимает 10-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 28 очков по итогам 21 тура. Руководство клуба уже начало работу по урегулированию проблемы с лицензией, чтобы избежать дальнейших финансовых санкций и обеспечить стабильную работу тренерского штаба до конца сезона.