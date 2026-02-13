Дешам прокомментировал потерю Шевалье места в стартовом составе «ПСЖ»

Дата публикации: 13-02-2026 01:54

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился своим мнением о ситуации с вратарём Люкой Шевалье, который утратил место в основном составе «ПСЖ», а также рассказал о перспективах игрока в национальной сборной.

- В октябре многие всерьез рассуждали о том, что Люка Шевалье может вскоре заменить Майка Меньяна. Но, как показывает жизнь, в футболе всё способно поменяться очень быстро. С того момента многое случилось, а впереди еще целых несколько месяцев, и до марта может произойти что угодно. Вратари, как и некоторые полевые игроки, могут сталкиваться с периодами не самой лучшей формы, иногда получают меньше возможностей играть, хотя позиция голкипера крайне специфична и требует постоянной практики, - отметил Дешам.

- Если вдруг Люка Шевалье не будет получать игровое время в своем клубе? Пока не спешите задавать такие вопросы, ведь все станет ясно со временем. Перед принятием решений мы обязательно проведем тщательный анализ ситуации, потому что эта роль на поле по-настоящему особенная. Безусловно, для вратаря важно постоянно выходить на поле. Пока у нас есть запас времени для наблюдений. Посмотрим, как будут развиваться события, пока ситуация не самая благоприятная ни для Люка, ни для национальной сборной. Однако он состоит в ПСЖ, а за решения отвечает Луис Энрике – значит, всё еще может измениться в любой момент, - приводит слова Дешама издание L'Équipe.