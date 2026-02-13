«Арсенал» сыграл вничью с «Брентфордом» в 26-м туре АПЛ

Дата публикации: 13-02-2026 01:52

Завершилась встреча 26-го тура английской Премьер-лиги, в которой на поле стадиона Джитек Коммьюнити сошлись Брентфорд и Арсенал. Главным судьёй поединка выступил арбитр Тони Харрингтон из Кливленда. Матч прошёл в напряжённой борьбе и завершился ничейным результатом 1:1, что вполне отражает ход игры.

Ход поединка был динамичным. Счёт в матче открыл нападающий Арсенала Нони Мадуэке, который отличился на 61-й минуте после точной атаки гостей. Однако радость болельщиков Арсенала была недолгой - уже через 10 минут, на 71-й минуте, форвард Брентфорда Кин Льюис-Поттер отправил мяч в сетку ворот соперников и восстановил равновесие на табло. После этого обе команды пытались склонить чашу весов в свою пользу, но в оставшееся время им так и не удалось забить решающий гол.

После прошедшего тура Арсенал набрал 57 очков и сохраняет лидерство в турнирной таблице чемпионата Англии. Брентфорд, имея в активе 40 очков, располагается на седьмой позиции. Коллективы продолжают борьбу за свои цели в сезоне.

В рамках следующего тура Брентфорд 21 февраля сыграет у себя дома против Брайтон энд Хоув Альбион, а Арсенал 22 февраля отправится в гости к Тоттенхэму, где состоится лондонское дерби.