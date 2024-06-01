Испания - Германия 05 Июля прямая трансляция
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
05 Июля 2024 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 — финальный раунд, 1/4 финала
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания - Германия, которое состоится 05 Июля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 — финальный раунд, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Испания
Германия
|23
|вр
|Унай Симон
|2
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|3
|зщ
|Робен Ле Норман
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
|24
|зщ
|Марк Кукурелья
|20
|пз
|Педри
|16
|пз
|Родри
|8
|пз
|Фабиан Руис
|19
|нп
|Ламин Ямаль
|7
|нп
|Альваро Мората
|17
|нп
|Нико Уильямс
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|6
|зщ
|Йозуа Киммих
|2
|зщ
|Антонио Рюдигер
|4
|зщ
|Жонатан Та
|3
|зщ
|Давид Раум
|10
|пз
|Джамал Мусиала
|17
|пз
|Флориан Вирц
|23
|пз
|Роберт Андрих
|8
|пз
|Тони Кроос
|21
|пз
|Илкай Гюндоган
|7
|нп
|Кай Хаверц
Главные тренеры
|Луис де ла Фуэнте
|Юлиан Нагельсман
История личных встреч
|27.11.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Группа E. 2-й тур
|1 : 1
|17.11.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 4. 6-й тур
|6 : 0
|03.09.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 4. 1-й тур
|1 : 1
|23.03.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|18.11.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2014
|0 : 1
|07.07.2010
|ЧМ-2010 - финальный раунд
|1/2 финала
|0 : 1
|29.06.2008
|ЧЕ-2008 - финальный раунд
|Финал
|0 : 1
|30.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|1/8 финала
|4 : 1
|24.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа B. 3-й тур
|0 : 1
|20.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа B. 2-й тур
|1 : 0
|15.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа B. 1-й тур
|3 : 0
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|5 : 1
|29.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|1/8 финала
|2 : 0
|23.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Группа A. 3-й тур
|1 : 1
|19.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа A. 2-й тур
|2 : 0
|14.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа A. 1-й тур
|5 : 1
|07.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала ЧЕ-2024: Испания — Германия. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
| Швейцария
Италия
|2 : 0
| Германия
Дания
|2 : 0
| Англия
Словакия
|2 : 1 ДВ
| Испания
Грузия
|4 : 1
| Франция
Бельгия
|1 : 0
| Португалия
Словения
|0 : 0 3 : 0
| Румыния
Нидерланды
|0 : 3
| Австрия
Турция
|1 : 2
1/4 финала
| Испания
Германия
|05.07
| Португалия
Франция
|05.07
| Англия
Швейцария
|06.07
| Нидерланды
Турция
|06.07
1/2 финала
| WQF1
WQF2
|09.07
| WQF3
WQF4
|10.07
Финал
| WSF1
WSF2
|14.07