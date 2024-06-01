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Испания - Германия 05 Июля прямая трансляция

Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
05 Июля 2024 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 — финальный раунд, 1/4 финала
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Испания
Германия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания - Германия, которое состоится 05 Июля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 — финальный раунд, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Испания
Германия
23 Испания вр Унай Симон
2 Испания зщ Даниэль Карвахаль
3 Испания зщ Робен Ле Норман
14 Испания зщ Эмерик Лапорт
24 Испания зщ Марк Кукурелья
20 Испания пз Педри
16 Испания пз Родри
8 Испания пз Фабиан Руис
19 Испания нп Ламин Ямаль
7 Испания нп Альваро Мората
17 Испания нп Нико Уильямс
1 Германия вр Мануэль Нойер
6 Германия зщ Йозуа Киммих
2 Германия зщ Антонио Рюдигер
4 Германия зщ Жонатан Та
3 Германия зщ Давид Раум
10 Германия пз Джамал Мусиала
17 Германия пз Флориан Вирц
23 Германия пз Роберт Андрих
8 Германия пз Тони Кроос
21 Германия пз Илкай Гюндоган
7 Германия нп Кай Хаверц
Главные тренеры
Испания Луис де ла Фуэнте
Германия Юлиан Нагельсман
История личных встреч
27.11.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Группа E. 2-й тур Испания1 : 1Германия
17.11.2020 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 4. 6-й тур Испания6 : 0Германия
03.09.2020 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 4. 1-й тур Германия1 : 1Испания
23.03.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Германия1 : 1Испания
18.11.2014 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2014 Испания0 : 1Германия
07.07.2010 ЧМ-2010 - финальный раунд 1/2 финала Германия0 : 1Испания
29.06.2008 ЧЕ-2008 - финальный раунд Финал Германия0 : 1Испания
30.06.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд 1/8 финала Испания4 : 1
24.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа B. 3-й тур 0 : 1Испания
20.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа B. 2-й тур Испания1 : 0
15.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа B. 1-й тур Испания3 : 0
08.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Испания5 : 1
29.06.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд 1/8 финала Германия2 : 0
23.06.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд Группа A. 3-й тур 1 : 1Германия
19.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа A. 2-й тур Германия2 : 0
14.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа A. 1-й тур Германия5 : 1
07.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Германия2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала ЧЕ-2024: Испания — Германия. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
Швейцария
Италия
2 : 0
Германия
Дания
2 : 0
Англия
Словакия
2 : 1 ДВ
Испания
Грузия
4 : 1
Франция
Бельгия
1 : 0
Португалия
Словения
0 : 0 3 : 0
Румыния
Нидерланды
0 : 3
Австрия
Турция
1 : 2
1/4 финала
Испания
Германия
05.07
Португалия
Франция
05.07
Англия
Швейцария
06.07
Нидерланды
Турция
06.07
1/2 финала
WQF1
WQF2
09.07
WQF3
WQF4
10.07
Финал
WSF1
WSF2
14.07

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