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Коста-Рика - Парагвай 03 Июля прямая трансляция

Стадион: Кью-ту (Остин, США), вместимость: 20500
03 Июля 2024 года в 04:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, Группа D. 3-й тур
Главный судья: Яэль Фалькон Перес (Аргентина);
Коста-Рика
Парагвай

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Коста-Рика - Парагвай, которое состоится 03 Июля 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, Группа D. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Кью-ту (Остин, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Коста-Рика
Парагвай
23 Коста-Рика вр Патрик Секейра
3 Коста-Рика зщ Хейланд Митчелл
4 Коста-Рика зщ Хуан Варгас
15 Коста-Рика зщ Франсиско Кальво
22 Коста-Рика пз Аксель Кирос
14 Коста-Рика пз Орландо Гало
13 Коста-Рика пз Хефферсон Бренес
11 Коста-Рика пз Ариэль Ласситер
21 Коста-Рика нп Альваро Самора
12 Коста-Рика нп Хоэль Кэмпбелл
7 Коста-Рика нп Энтони Контрерас
22 Парагвай вр Родриго Мориниго
25 Парагвай зщ Густаво Веласкес
5 Парагвай зщ Фабиан Бальбуэна
3 Парагвай зщ Омар Альдерете
4 Парагвай зщ Матиас Эспиноса
26 Парагвай пз Эрнесто Кабальеро
23 Парагвай пз Матиас Вильясанти
8 Парагвай пз Дамьян Бобадилья
19 Парагвай нп Хулио Энсисо
11 Парагвай нп Анхель Ромеро
24 Парагвай нп Рамон Соса
Главные тренеры
Аргентина Густаво Альфаро
Аргентина Даниэль Гарнеро
История личных встреч
05.06.2016 Кубок Америки - 2016 Группа A Коста-Рика0 : 0Парагвай
27.03.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Коста-Рика0 : 0Парагвай
06.03.2014 Товарищеские матчи (сборные) Март 2014 Коста-Рика2 : 1Парагвай
29.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа D. 2-й тур 3 : 0Коста-Рика
25.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа D. 1-й тур 0 : 0Коста-Рика
10.06.2024 ЧМ-2026 - Северная Америка Группа B. 2-й тур 0 : 3Коста-Рика
07.06.2024 ЧМ-2026 - Северная Америка Группа B. 1-й тур Коста-Рика4 : 0
01.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Коста-Рика0 : 0
29.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа D. 2-й тур Парагвай1 : 4
25.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа D. 1-й тур 2 : 1Парагвай
17.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 1Парагвай
12.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 3 : 0Парагвай
08.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 0Парагвай
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Аргентина39
2
1/4 финала
Канада34
3 Чили32
4 Перу31
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Венесуэла39
2
1/4 финала
Эквадор34
3 Мексика34
4 Ямайка30
Группа C
КомандаИО
1
1/4 финала
Уругвай39
2
1/4 финала
Панама36
3 США33
4 Боливия30
Группа D
КомандаИО
1
1/4 финала
Колумбия26
2
1/4 финала
Бразилия24
3 Коста-Рика21
4 Парагвай20

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