Коста-Рика - Парагвай 03 Июля прямая трансляция
Стадион: Кью-ту (Остин, США), вместимость: 20500
03 Июля 2024 года в 04:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, Группа D. 3-й тур
Главный судья: Яэль Фалькон Перес (Аргентина);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Коста-Рика - Парагвай, которое состоится 03 Июля 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, Группа D. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Кью-ту (Остин, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Коста-Рика
Парагвай
|23
|вр
|Патрик Секейра
|3
|зщ
|Хейланд Митчелл
|4
|зщ
|Хуан Варгас
|15
|зщ
|Франсиско Кальво
|22
|пз
|Аксель Кирос
|14
|пз
|Орландо Гало
|13
|пз
|Хефферсон Бренес
|11
|пз
|Ариэль Ласситер
|21
|нп
|Альваро Самора
|12
|нп
|Хоэль Кэмпбелл
|7
|нп
|Энтони Контрерас
|22
|вр
|Родриго Мориниго
|25
|зщ
|Густаво Веласкес
|5
|зщ
|Фабиан Бальбуэна
|3
|зщ
|Омар Альдерете
|4
|зщ
|Матиас Эспиноса
|26
|пз
|Эрнесто Кабальеро
|23
|пз
|Матиас Вильясанти
|8
|пз
|Дамьян Бобадилья
|19
|нп
|Хулио Энсисо
|11
|нп
|Анхель Ромеро
|24
|нп
|Рамон Соса
Главные тренеры
|Густаво Альфаро
|Даниэль Гарнеро
История личных встреч
|05.06.2016
|Кубок Америки - 2016
|Группа A
|0 : 0
|27.03.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 0
|06.03.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Март 2014
|2 : 1
|29.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа D. 2-й тур
|3 : 0
|25.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа D. 1-й тур
|0 : 0
|10.06.2024
|ЧМ-2026 - Северная Америка
|Группа B. 2-й тур
|0 : 3
|07.06.2024
|ЧМ-2026 - Северная Америка
|Группа B. 1-й тур
|4 : 0
|01.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|29.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа D. 2-й тур
|1 : 4
|25.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа D. 1-й тур
|2 : 1
|17.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|12.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Аргентина
|3
|9
| 2
1/4 финала
|Канада
|3
|4
|3
|Чили
|3
|2
|4
|Перу
|3
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Венесуэла
|3
|9
| 2
1/4 финала
|Эквадор
|3
|4
|3
|Мексика
|3
|4
|4
|Ямайка
|3
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Уругвай
|3
|9
| 2
1/4 финала
|Панама
|3
|6
|3
|США
|3
|3
|4
|Боливия
|3
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Колумбия
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Бразилия
|2
|4
|3
|Коста-Рика
|2
|1
|4
|Парагвай
|2
|0