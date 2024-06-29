13:02 ()
Свернуть список

Источник: Лунин не продлит контракт с «Реалом»

Дата публикации: 29-06-2024

Голкипер «Реала» Андрей Лунин не собирается подписывать новое соглашение с «галактикос», о чем информирует «Marca».

Согласно источнику, футболист недоволен своей ролью в команде Карло Анчелотти. Украинец считает, что 65-летний специалист не верит в него.

«Реал» хотел переподписать Лунина до 2029 года, но у вратаря также есть и другие предложения, в том числе от лондонского «Арсенала».

Напомним, карьера Андрея началась в «Металлисте». В 2015-м он пополнил состав «Днепра». С 2017 года защищал цвета «Зари». Летом 2018-го перебрался в «Реал». Сумма трансфера составила 8,5 млн евро.

В минувшем сезоне 25-летний украинец провел 31 матч, в которых пропустил 32 гола (12 «сухих» игр).

Контракт Лунина истекает в конце июня 2025 года. Интернет-ресурс «Transfermarkt» оценивает кипера в 25 000 000 евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close