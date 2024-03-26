Португалия - Словения 01 Июля прямая трансляция
Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
01 Июля 2024 года в 22:00 (+03:00). ЧЕ-2024 — финальный раунд, 1/8 финала
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Португалия - Словения, которое состоится 01 Июля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 — финальный раунд, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Португалия
Словения
|22
|вр
|Диогу Кошта
|20
|зщ
|Жоау Канселу
|3
|зщ
|Пепе
|4
|зщ
|Рубен Диаш
|19
|зщ
|Нуну Мендеш
|23
|пз
|Витинья
|6
|пз
|Жоау Пальинья
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|10
|нп
|Бернарду Силва
|7
|нп
|Криштиану Роналду
|17
|нп
|Рафаэл Леау
|1
|вр
|Ян Облак
|2
|зщ
|Жан Карничник
|21
|зщ
|Ванья Дркушич
|6
|зщ
|Яка Бийол
|3
|зщ
|Юре Балковец
|20
|зщ
|Петар Стоянович
|22
|пз
|Адам Черин
|10
|пз
|Тими Элшник
|17
|нп
|Ян Млакар
|9
|нп
|Андраж Шпорар
|11
|нп
|Беньямин Шешко
Главные тренеры
|Роберто Мартинес
|Матьяж Кек
История личных встреч
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|26.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Группа F. 3-й тур
|2 : 0
|22.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа F. 2-й тур
|0 : 3
|18.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа F. 1-й тур
|2 : 1
|11.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|25.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа C. 3-й тур
|0 : 0
|20.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа C. 2-й тур
|1 : 1
|16.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа C. 1-й тур
|1 : 1
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|04.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала ЧЕ-2024: Португалия — Словения. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
| Швейцария
Италия
|2 : 0
| Германия
Дания
|2 : 0
| Англия
Словакия
|2 : 1 ДВ
| Испания
Грузия
|30.06
| Франция
Бельгия
|01.07
| Португалия
Словения
|01.07
| Румыния
Нидерланды
|02.07
| Австрия
Турция
|02.07
1/4 финала
| A01
Германия
|05.07
| A03
A04
|05.07
| Англия
Швейцария
|06.07
| A05
A06
|06.07
1/2 финала
| WQF1
WQF2
|09.07
| WQF3
WQF4
|10.07
Финал
| WSF1
WSF2
|14.07