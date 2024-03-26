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Португалия - Словения 01 Июля прямая трансляция

Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
01 Июля 2024 года в 22:00 (+03:00). ЧЕ-2024 — финальный раунд, 1/8 финала
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия);
Португалия
Словения

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Португалия - Словения, которое состоится 01 Июля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 — финальный раунд, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Португалия
Словения
22 Португалия вр Диогу Кошта
20 Португалия зщ Жоау Канселу
3 Португалия зщ Пепе
4 Португалия зщ Рубен Диаш
19 Португалия зщ Нуну Мендеш
23 Португалия пз Витинья
6 Португалия пз Жоау Пальинья
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
10 Португалия нп Бернарду Силва
7 Португалия нп Криштиану Роналду
17 Португалия нп Рафаэл Леау
1 Словения вр Ян Облак
2 Словения зщ Жан Карничник
21 Словения зщ Ванья Дркушич
6 Словения зщ Яка Бийол
3 Словения зщ Юре Балковец
20 Словения зщ Петар Стоянович
22 Словения пз Адам Черин
10 Словения пз Тими Элшник
17 Словения нп Ян Млакар
9 Словения нп Андраж Шпорар
11 Словения нп Беньямин Шешко
Главные тренеры
Испания Роберто Мартинес
Словения Матьяж Кек
История личных встреч
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Словения2 : 0Португалия
26.06.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд Группа F. 3-й тур 2 : 0Португалия
22.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа F. 2-й тур 0 : 3Португалия
18.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа F. 1-й тур Португалия2 : 1
11.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Португалия3 : 0
08.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Португалия1 : 2
25.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа C. 3-й тур 0 : 0Словения
20.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа C. 2-й тур Словения1 : 1
16.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа C. 1-й тур Словения1 : 1
08.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Словения1 : 1
04.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Словения2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала ЧЕ-2024: Португалия — Словения. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
Швейцария
Италия
2 : 0
Германия
Дания
2 : 0
Англия
Словакия
2 : 1 ДВ
Испания
Грузия
30.06
Франция
Бельгия
01.07
Португалия
Словения
01.07
Румыния
Нидерланды
02.07
Австрия
Турция
02.07
1/4 финала
A01
Германия
05.07
A03
A04
05.07
Англия
Швейцария
06.07
A05
A06
06.07
1/2 финала
WQF1
WQF2
09.07
WQF3
WQF4
10.07
Финал
WSF1
WSF2
14.07

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