«МЮ» по-прежнему хочет подписать звезду «Болоньи»

Дата публикации: 29-06-2024

«Ман Юнайтед» не оставляет попыток усилить свой состав форвардом сборной Нидерландов Джошуа Зиркзее.



Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, «красные дьяволы» даже задействовали в переговорах главного тренера Эрика тен Хага, который пытается убедить соотечественника примкнуть к его команде.



Напомним, права на 23-летнего игрока принадлежат «Болонье», чьи цвета нападающий защищает с лета 2022 года.



В сезоне-23/24 на счету Зиркзее 37 встреч с 12 голами и 7 результативными пасами.



Трудовой договор нападающего с «Болоньей» действует до середины 2026 года. Рыночная стоимость голландца – 50 миллионов евро (по версии экспертов «Трансфермаркт»).