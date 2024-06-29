«ПСЖ» готов заплатить «Барселоне» € 250 млн за Ямаля

Дата публикации: 29-06-2024

Боссы «Пари Сен-Жермен» намерены провернуть супертрансфер.



Парижане нацелены на приобретение Ламина Ямаля из «Барселоны» и готовы выделить на сделку аж 250 000 000 евро. Информация представлена на страницах «Mundo Deportivo».



Напомним, в марте этого года президент каталонского клуба Жоан Лапорта уже отклонил предложение чемпиона Франции по 16-летнему вингеру в размере 200 миллионов евро.



Ямаль – воспитанник «Барсы». В прошедшей кампании юный футболист принял участие в 50 поединках на клубном уровне, забил 7 голов и отдал 10 результативных передач.



Transfermarkt.de оценивает испанца в € 90 млн.