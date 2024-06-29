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«ПСЖ» готов заплатить «Барселоне» € 250 млн за Ямаля

Дата публикации: 29-06-2024

Боссы «Пари Сен-Жермен» намерены провернуть супертрансфер.

Парижане нацелены на приобретение Ламина Ямаля из «Барселоны» и готовы выделить на сделку аж 250 000 000 евро. Информация представлена на страницах «Mundo Deportivo».

Напомним, в марте этого года президент каталонского клуба Жоан Лапорта уже отклонил предложение чемпиона Франции по 16-летнему вингеру в размере 200 миллионов евро.

Ямаль – воспитанник «Барсы». В прошедшей кампании юный футболист принял участие в 50 поединках на клубном уровне, забил 7 голов и отдал 10 результативных передач.

Transfermarkt.de оценивает испанца в € 90 млн.

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