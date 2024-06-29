Дата публикации: 29-06-2024

Звезда сборной Грузии Хвича Кварацхелия отклонил очередное предложение «Наполи» о новом контракте.



Как пишет «Corriere dello Sport», представитель футболиста Мамука Джугелия провел встречу с Аурелио Де Лаурентисом, в ходе которой президент «партенопейцев» заявил о желании оформить новое соглашение с Хвичей сроком на пять лет. При этом зарплата 23-летнего вингера в сезоне-2024/25 составила бы 5 миллионов евро, а в течение следующих сезонов превысила бы € 7 млн.



Однако Джугелия уведомил Де Лаурентиса о решении Кварацхелии приостановить переговоры по новому контракту до конца Евро-2024.



Ранее стало известно, что на грузинского футболиста претендует «ПСЖ». Французский гранд готов платить Хвиче 11 млн евро в год.