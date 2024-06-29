Мората может перейти в команду Жозе Моуринью

Дата публикации: 29-06-2024

Центрфорвард «Атлетико» Альваро Мората может продолжить карьеру в чемпионате Турции.



По данным «AS», Жозе Моуринью, недавно возглавивший «Фенербахче», попросил руководство клуба купить ему 31-летнего капитана сборной Испании.



Мората находится на контракте у мадридского клуба с 2020 года. В прошлом сезоне он был задействован в 48 матчах во всех соревнованиях (21 гол, 5 ассистов).



В настоящий момент нападающий выступает на чемпионате Европы. На турнире в Германии Альваро провел 3 игры и отличился 1 забитым мячом.



Рыночный ценник на футболиста составляет 16 млн евро, а его соглашение с «матрасниками» рассчитано до лета 2026 года.