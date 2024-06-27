Де Лигт возглавляет шорт-лист топ-клуба АПЛ

Дата публикации: 27-06-2024

Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт находится в списке потенциальных приобретений у топ-клуба АПЛ.



Так, журналист «Sky Sport» Флориан Плеттенберг сообщает, что футболист может продолжить карьеру под руководством своего бывшего тренера. Речь идет об Эрике тен Хаге, который возглавляет «Манчестер Юнайтед». Ранее им доводилось работать вместе в «Аяксе».



Согласно источнику, Де Лигт возглавляет список трансферных целей английского клуба на лето. Кроме того, «красные дьяволы» рассматривают таких центрбеков, как Джерред Брэнтуэйт («Эвертон») и Лени Йоро («Лилль»).



Нидерландец стал игроком «Баварии» в 2022 году. В завершившемся розыгрыше Бундеслиги он отыграл 22 матча и забил 2 гола.



Эксперты Transfermarkt.de оценивают Де Лигта в € 60 млн.