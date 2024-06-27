«Краснодар» близок к подписанию экс-защитника «Милана» Дуарте

Дата публикации: 27-06-2024

Футбольный клуб «Краснодар» близок к покупке центрального защитника «Истанбул Башакшехир» Леонардо Дуарте, передает «РБ Спорт».



Сообщается, что переговоры между российским и турецким клубами находятся на финальной стадии. Таким образом, сделка по переходу бразильца в «Краснодар» может быть закрыта в ближайшее время.



Дуарте перекочевал в «Истанбул» из «Милана» в 2022 году. Его трансфер обошелся «совам» в € 2 млн. По ходу сезона 2023/2024 он был задействован в 31 во всех соревнованиях (две голевые передачи).



Трудовой договор центрдефа истекает в середине 2026 года. Ориентировочный ценник на 27-летнего Лео составляет 3 млн евро.