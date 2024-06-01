Швейцария - Италия 29 Июня прямая трансляция
Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
29 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, 1/8 финала
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Швейцария - Италия, которое состоится 29 Июня 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швейцария
Италия
|1
|вр
|Ян Зоммер
|22
|зщ
|Фабиан Шер
|5
|зщ
|Мануэль Аканджи
|13
|зщ
|Рикардо Родригес
|2
|зщ
|Леонидас Стергиу
|10
|пз
|Гранит Джака
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|20
|пз
|Михел Эбишер
|17
|нп
|Рубен Варгас
|19
|нп
|Дан Ндой
|7
|нп
|Брил Эмболо
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|3
|зщ
|Федерико Димарко
|23
|зщ
|Алессандро Бастони
|17
|зщ
|Джанлука Манчини
|13
|зщ
|Маттео Дармиан
|8
|пз
|Жоржиньо
|18
|пз
|Николо Барелла
|16
|пз
|Бриан Кристанте
|14
|нп
|Федерико Кьеза
|9
|нп
|Джанлука Скамакка
Главные тренеры
|Мурат Якин
|Лучано Спаллетти
История личных встреч
|12.11.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа C. 9-й тур
|1 : 1
|05.09.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа C. 5-й тур
|0 : 0
|16.06.2021
|ЧЕ-2020 - финальный раунд
|Группа A. 2-й тур
|3 : 0
|05.06.2010
|Товарищеские матчи (сборные)
|Июнь 2010
|1 : 1
|23.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа A. 3-й тур
|1 : 1
|19.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа A. 2-й тур
|1 : 1
|15.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа A. 1-й тур
|1 : 3
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|04.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|24.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа B. 3-й тур
|1 : 1
|20.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа B. 2-й тур
|1 : 0
|15.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа B. 1-й тур
|2 : 1
|09.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|04.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Германия
|3
|7
| 2
1/8 финала
|Швейцария
|3
|5
|3
|Венгрия
|3
|3
|4
|Шотландия
|3
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Испания
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Италия
|3
|4
|3
|Хорватия
|3
|2
|4
|Албания
|3
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Англия
|3
|5
| 2
1/8 финала
|Дания
|3
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Словения
|3
|3
|4
|Сербия
|3
|2
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Австрия
|3
|6
| 2
1/8 финала
|Франция
|3
|5
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Нидерланды
|3
|4
|4
|Польша
|3
|1
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Румыния
|3
|4
| 2
1/8 финала
|Бельгия
|3
|4
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Словакия
|3
|4
|4
|Украина
|3
|4
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Португалия
|3
|6
| 2
1/8 финала
|Турция
|3
|6
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Грузия
|3
|4
|4
|Чехия
|3
|1