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Швейцария - Италия 29 Июня прямая трансляция

Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
29 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, 1/8 финала
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша);
Швейцария
Италия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Швейцария - Италия, которое состоится 29 Июня 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швейцария
Италия
1 Швейцария вр Ян Зоммер
22 Швейцария зщ Фабиан Шер
5 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
13 Швейцария зщ Рикардо Родригес
2 Швейцария зщ Леонидас Стергиу
10 Швейцария пз Гранит Джака
8 Швейцария пз Ремо Фройлер
20 Швейцария пз Михел Эбишер
17 Швейцария нп Рубен Варгас
19 Швейцария нп Дан Ндой
7 Швейцария нп Брил Эмболо
1 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
2 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо
3 Италия зщ Федерико Димарко
23 Италия зщ Алессандро Бастони
17 Италия зщ Джанлука Манчини
13 Италия зщ Маттео Дармиан
8 Италия пз Жоржиньо
18 Италия пз Николо Барелла
16 Италия пз Бриан Кристанте
14 Италия нп Федерико Кьеза
9 Италия нп Джанлука Скамакка
Главные тренеры
Швейцария Мурат Якин
Италия Лучано Спаллетти
История личных встреч
12.11.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа C. 9-й тур Италия1 : 1Швейцария
05.09.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа C. 5-й тур Швейцария0 : 0Италия
16.06.2021 ЧЕ-2020 - финальный раунд Группа A. 2-й тур Италия3 : 0Швейцария
05.06.2010 Товарищеские матчи (сборные) Июнь 2010 Швейцария1 : 1Италия
23.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа A. 3-й тур Швейцария1 : 1
19.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа A. 2-й тур 1 : 1Швейцария
15.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа A. 1-й тур 1 : 3Швейцария
08.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Швейцария1 : 1
04.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Швейцария4 : 0
24.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа B. 3-й тур 1 : 1Италия
20.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа B. 2-й тур 1 : 0Италия
15.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа B. 1-й тур Италия2 : 1
09.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Италия1 : 0
04.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Италия0 : 0
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Германия37
2
1/8 финала
Швейцария35
3 Венгрия33
4 Шотландия31
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Испания39
2
1/8 финала
Италия34
3 Хорватия32
4 Албания31
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Англия35
2
1/8 финала
Дания33
3
1/8 финала - возможный выход
Словения33
4 Сербия32
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Австрия36
2
1/8 финала
Франция35
3
1/8 финала - возможный выход
Нидерланды34
4 Польша31
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Румыния34
2
1/8 финала
Бельгия34
3
1/8 финала - возможный выход
Словакия34
4 Украина34
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Португалия36
2
1/8 финала
Турция36
3
1/8 финала - возможный выход
Грузия34
4 Чехия31

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