Полузащитник «ПСЖ» может переехать в Мадрид

Дата публикации: 27-06-2024

Хавбек «ПСЖ» Мануэль Угарте может продолжить карьеру в одном из испанских клубов. Как сообщает «Todofichajes», Диего Симеоне, тренирующий «Атлетико», хочет, чтобы футболист присоединился к его команде.



Помимо «матрасников», опорником также интересуется «Манчестер Юнайтед». Французский гранд готов рассмотреть продажу игрока, если поступит интересное предложение.



В минувшей кампании уругваец сыграл в 37 встречах, отличившись тремя ассистами на партнеров по команде.



Полузащитник перебрался в Париж из «Спортинга» летом 2023-го. Сумма сделки составила 60 миллионов евро. Его контракт с «красно-синими» рассчитан до конца сезона-2027/28.



Рыночный ценник на 23-летнего Угарте равняется 45 000 000 евро. (Источник – «Трансфермаркт»).