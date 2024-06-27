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Полузащитник «ПСЖ» может переехать в Мадрид

Дата публикации: 27-06-2024

Хавбек «ПСЖ» Мануэль Угарте может продолжить карьеру в одном из испанских клубов. Как сообщает «Todofichajes», Диего Симеоне, тренирующий «Атлетико», хочет, чтобы футболист присоединился к его команде.

Помимо «матрасников», опорником также интересуется «Манчестер Юнайтед». Французский гранд готов рассмотреть продажу игрока, если поступит интересное предложение.

В минувшей кампании уругваец сыграл в 37 встречах, отличившись тремя ассистами на партнеров по команде.

Полузащитник перебрался в Париж из «Спортинга» летом 2023-го. Сумма сделки составила 60 миллионов евро. Его контракт с «красно-синими» рассчитан до конца сезона-2027/28.

Рыночный ценник на 23-летнего Угарте равняется 45 000 000 евро. (Источник – «Трансфермаркт»).

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