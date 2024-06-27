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Агент Кварацхелии скоро встретится с руководством «Наполи»

Дата публикации: 27-06-2024

«Наполи» ждет агента Хвичи Кварацхелии Мамуку Джугели на переговоры, в ходе которых стороны обсудят возможность продления контракта футболиста. Такой информацией поделился известный инсайдер Николо Скира.

«Партенопейцы» готовы предложить грузину договор до лета 2029 года с повышением оклада.

Накануне новый наставник «Наполи» Антонио Конте назвал Кварацхелию неприкасаемым. Специалист также отметил, что клуб не продаст вингера в текущее трансферное окно.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Хвиче со стороны «Пари Сен-Жермен». После этого агент 23-летнего исполнителя заявил о желании его клиента сменить клубную прописку.

Кварацхелия защищает цвета «Наполи» с 2022 года. В составе «адзурри» он стал чемпионом Италии.

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