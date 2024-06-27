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«Валенсия» приняла решение по Мамардашвили

Дата публикации: 27-06-2024

Руководство испанской «Валенсии» решило выставить Георгия Мамардашвили на трансферный рынок. «Летучие мыши» надеются заработать на продаже голкипера порядка 35-40 млн евро, уверяет журналист Фабрицио Романо.

По слухам, за Мамардашвили следят «Ньюкасл» и «Челси».

В «Валенсии» футболист сборной Грузии находится с зимы 2022 года. До этого он защищал цвета «Динамо» (Тбилиси). В сезоне-23/24 Мамардашвили поучаствовал в 37 матчах во всех турнирах. В них он пропустил 41 гол и 13 раз сохранил свои ворота «на замке».

В настоящий момент 23-летний кипер выступает за национальную команду на чемпионате Европы в Германии. Накануне вечером Грузия сенсационно победила Португалию (2:0) и вышла в 1/8 финала турнира.

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