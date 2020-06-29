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Германия - Дания 29 Июня прямая трансляция

Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
29 Июня 2024 года в 22:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, 1/8 финала
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Германия
Дания

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Германия - Дания, которое состоится 29 Июня 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Германия
Дания
1 Германия вр Мануэль Нойер
6 Германия зщ Йозуа Киммих
2 Германия зщ Антонио Рюдигер
15 Германия зщ Нико Шлоттербек
18 Германия зщ Максимилиан Миттельштедт
23 Германия пз Роберт Андрих
8 Германия пз Тони Кроос
10 Германия пз Джамал Мусиала
21 Германия пз Илкай Гюндоган
17 Германия пз Флориан Вирц
7 Германия нп Кай Хаверц
1 Дания вр Каспер Шмейхель
2 Дания зщ Йоаким Андерсен
3 Дания зщ Янник Вестергор
6 Дания зщ Андреас Кристенсен
17 Дания зщ Виктор Кристиансен
18 Дания зщ Александр Бах
15 Дания пз Кристиан Нёргор
23 Дания пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг
10 Дания пз Кристиан Эриксен
9 Дания нп Расмус Хойлунд
20 Дания нп Юссуф Поульсен
Главные тренеры
Германия Юлиан Нагельсман
Дания Каспер Юльманн
История личных встреч
02.06.2021 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Германия1 : 1Дания
06.06.2017 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Дания1 : 1Германия
17.06.2012 ЧЕ-2012 - финальный раунд Группа B. 3-й тур Дания1 : 2Германия
11.08.2010 Товарищеские матчи (сборные) Август 2010 Дания2 : 2Германия
23.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа A. 3-й тур 1 : 1Германия
19.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа A. 2-й тур Германия2 : 0
14.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа A. 1-й тур Германия5 : 1
07.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Германия2 : 1
03.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Германия0 : 0
25.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа C. 3-й тур Дания0 : 0
20.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа C. 2-й тур Дания1 : 1
16.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа C. 1-й тур 1 : 1Дания
08.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Дания3 : 1
05.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Дания2 : 1
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Германия37
2
1/8 финала
Швейцария35
3 Венгрия33
4 Шотландия31
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Испания39
2
1/8 финала
Италия34
3 Хорватия32
4 Албания31
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Англия35
2
1/8 финала
Дания33
3
1/8 финала - возможный выход
Словения33
4 Сербия32
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Австрия36
2
1/8 финала
Франция35
3
1/8 финала - возможный выход
Нидерланды34
4 Польша31
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Румыния34
2
1/8 финала
Бельгия34
3
1/8 финала - возможный выход
Словакия34
4 Украина34
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Португалия36
2
1/8 финала
Турция36
3
1/8 финала - возможный выход
Грузия34
4 Чехия31

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