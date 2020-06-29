Германия - Дания 29 Июня прямая трансляция
Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
29 Июня 2024 года в 22:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, 1/8 финала
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Германия - Дания, которое состоится 29 Июня 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Германия
Дания
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|6
|зщ
|Йозуа Киммих
|2
|зщ
|Антонио Рюдигер
|15
|зщ
|Нико Шлоттербек
|18
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|23
|пз
|Роберт Андрих
|8
|пз
|Тони Кроос
|10
|пз
|Джамал Мусиала
|21
|пз
|Илкай Гюндоган
|17
|пз
|Флориан Вирц
|7
|нп
|Кай Хаверц
|1
|вр
|Каспер Шмейхель
|2
|зщ
|Йоаким Андерсен
|3
|зщ
|Янник Вестергор
|6
|зщ
|Андреас Кристенсен
|17
|зщ
|Виктор Кристиансен
|18
|зщ
|Александр Бах
|15
|пз
|Кристиан Нёргор
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|10
|пз
|Кристиан Эриксен
|9
|нп
|Расмус Хойлунд
|20
|нп
|Юссуф Поульсен
Главные тренеры
|Юлиан Нагельсман
|Каспер Юльманн
История личных встреч
|02.06.2021
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|06.06.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|17.06.2012
|ЧЕ-2012 - финальный раунд
|Группа B. 3-й тур
|1 : 2
|11.08.2010
|Товарищеские матчи (сборные)
|Август 2010
|2 : 2
|23.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа A. 3-й тур
|1 : 1
|19.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа A. 2-й тур
|2 : 0
|14.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа A. 1-й тур
|5 : 1
|07.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|03.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|25.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа C. 3-й тур
|0 : 0
|20.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа C. 2-й тур
|1 : 1
|16.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа C. 1-й тур
|1 : 1
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|05.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Германия
|3
|7
| 2
1/8 финала
|Швейцария
|3
|5
|3
|Венгрия
|3
|3
|4
|Шотландия
|3
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Испания
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Италия
|3
|4
|3
|Хорватия
|3
|2
|4
|Албания
|3
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Англия
|3
|5
| 2
1/8 финала
|Дания
|3
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Словения
|3
|3
|4
|Сербия
|3
|2
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Австрия
|3
|6
| 2
1/8 финала
|Франция
|3
|5
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Нидерланды
|3
|4
|4
|Польша
|3
|1
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Румыния
|3
|4
| 2
1/8 финала
|Бельгия
|3
|4
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Словакия
|3
|4
|4
|Украина
|3
|4
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Португалия
|3
|6
| 2
1/8 финала
|Турция
|3
|6
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Грузия
|3
|4
|4
|Чехия
|3
|1