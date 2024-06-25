ЦСКА нужен нападающий «Трабзонспора»

Дата публикации: 25-06-2024

ПФК ЦСКА заинтересован в услугах форварда Эниса Дестана из «Трабзонспора».



Как пишут в турецких СМИ, клубы рассматривают вариант с обменом футболистами. «Армейцы» могут подписать 22-летнего игрока «Трабзонспора», а в обратном направлении проследует хавбек москвичей Виктор Мендес.



Дестан представляет «бордово-синих» с января 2022 года. В сезоне 2023/2024 он был задействован в 38 играх во всех соревнованиях, в которых стал автором 12 голов и 5 ассистов. Рыночный ценник на нападающего, согласно Transfermarkt.de, равняется € 4,8 млн.



Мендес перебрался в ЦСКА из чилийской «Эспаньолы» летом 2022 года. Его трансфер стоил российскому клубу 2 500 000 евро. С тех пор Виктор подорожал на 2 миллиона (до 4,5 млн евро). В прошлом сезоне полузащитник выходил на поле 33 раза (1 голевая передача).