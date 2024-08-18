«Сити» намерен повысить зарплату Родри в два раза, чтобы сохранить игрока в клубе

Дата публикации: 18-08-2024

«Манчестер Сити» хочет увеличить зарплату Родри в 2 раза, чтобы сохранить испанца в команде, пишет «Mirror».



Сообщается, что доход опорника может увеличиться до 375 тысяч фунтов (440 тысяч евро) в неделю. При таких раскладах испанец войдет в число наиболее высокооплачиваемых футболистов «горожан» и АПЛ вместе с Де Брейне и Холандом, также выступающих за команду Хосепа Гвардиолы.



Активность руководства английского клуба связана с тем, что Родри, которого признали лучшим игроком Евро-2024, интересуется «Реал».



Трудовые отношения полузащитника с «Сити» действуют до 2027 года. В сезоне 2023/2024 Родри выходил на поле в 50 встречах (9 голов, 14 ассистов).



Transfermarkt.de оценивает стоимость 28-летнего испанца в 130 000 000 евро.