04:01 ()
Свернуть список

«Сити» намерен повысить зарплату Родри в два раза, чтобы сохранить игрока в клубе

Дата публикации: 18-08-2024

«Манчестер Сити» хочет увеличить зарплату Родри в 2 раза, чтобы сохранить испанца в команде, пишет «Mirror».

Сообщается, что доход опорника может увеличиться до 375 тысяч фунтов (440 тысяч евро) в неделю. При таких раскладах испанец войдет в число наиболее высокооплачиваемых футболистов «горожан» и АПЛ вместе с Де Брейне и Холандом, также выступающих за команду Хосепа Гвардиолы.

Активность руководства английского клуба связана с тем, что Родри, которого признали лучшим игроком Евро-2024, интересуется «Реал».

Трудовые отношения полузащитника с «Сити» действуют до 2027 года. В сезоне 2023/2024 Родри выходил на поле в 50 встречах (9 голов, 14 ассистов).

Transfermarkt.de оценивает стоимость 28-летнего испанца в 130 000 000 евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close