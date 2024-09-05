«Спартак» подпишет футболиста из Португалии

Дата публикации: 05-09-2024

«Спартак» договорился с «Виторией Гимарайнш» по переходу Рикарду Мангаша.



По данным ресурса «O Jogo», за левого защитника португальской команды москвичи заплатят 2 000 000 евро. Ожидается, что «Спартак» подпишет с игроком соглашение сроком на 2 года. Рикарду уже сообщил партнерам об уходе и попрощался с ними.



Мангаш – воспитанник «Бенфики». Состав «Витории» он пополнил в 2023 году. Трансфер футболиста обошелся клубу в 900 тысяч евро. С момента перехода в активе защитника 38 встреч за «конкистадоров» (5 забитых мячей, 10 голевых передач).



Действующий трудовой договор Мангаша с командой рассчитан до лета 2026 года. Рыночный ценник на 26-летнего португальца составляет 4 млн евро (источник –«Transfermarkt»).