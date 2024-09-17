Сане интересен двум клубам из АПЛ

Дата публикации: 17-09-2024

Лероем Сане, принадлежащим «Баварии», интересуются сразу 2 команды, представляющие АПЛ. Как пишет ресурс «Give me sport», вингер может стать игроком «Ньюкасла» или «Арсенала».



Трудовой договор Сане с мюнхенцами рассчитан до лета следующего года, потому по окончании сезона подписать его можно будет бесплатно. «Баварии» пока не удается договориться с подопечным по новому соглашению.



У Сане есть опыт выступлений в Премьер-лиге, где он защищал цвета «Манчестер Сити». Примечательно, что в тот момент в тренерский штаб «горожан» входил Микель Артета, ныне возглавляющий «Арсенал».



В сезоне-24/25 у Сане еще нет официальных игр за «Баварию».



Ориентировочная стоимость 28-летнего немца – 70 000 000 евро (по версии Transfermarkt.de).