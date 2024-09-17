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Сане интересен двум клубам из АПЛ

Дата публикации: 17-09-2024

Лероем Сане, принадлежащим «Баварии», интересуются сразу 2 команды, представляющие АПЛ. Как пишет ресурс «Give me sport», вингер может стать игроком «Ньюкасла» или «Арсенала».

Трудовой договор Сане с мюнхенцами рассчитан до лета следующего года, потому по окончании сезона подписать его можно будет бесплатно. «Баварии» пока не удается договориться с подопечным по новому соглашению.

У Сане есть опыт выступлений в Премьер-лиге, где он защищал цвета «Манчестер Сити». Примечательно, что в тот момент в тренерский штаб «горожан» входил Микель Артета, ныне возглавляющий «Арсенал».

В сезоне-24/25 у Сане еще нет официальных игр за «Баварию».

Ориентировочная стоимость 28-летнего немца – 70 000 000 евро (по версии Transfermarkt.de).

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