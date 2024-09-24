Менди продлил контракт с «Реалом»

Дата публикации: 24-09-2024

Карло Анчелотти сообщил о пролонгации соглашения с Ферланом Менди. При этом итальянец не стал раскрывать информацию о сроках действия нового контракта с защитником.



Согласно сведениям, появившейся в СМИ, стороны продлили сотрудничество до 2028 года. Текущий контракт с французом действовал до лета 2025 года.



«Менди подписал новый трудовой договор с клубом, нас устраивает его игра», - публикует заявление наставника «Реала» ресурс «Relevo».



Цвета «галактикос» футболист защищает с 2019 года. Мадридцы выкупили Менди у «Гавра», заплатив за него 48 млн евро. В стартовавшем сезоне на счету 29-летнего француза 6 матчей (без результативных действий).



Рыночная стоимость левого защитника равняется 22 000 000 евро («Transfermarkt»).