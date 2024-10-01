09:56 ()
Свернуть список

Холанд оценен в €200 млн и стал самым дорогим футболистом в мире

Дата публикации: 01-10-2024

На портале «Transfermarkt» обновились трансферные ценники игроков, представляющих АПЛ. Изменения затронули и данные Эрлинга Холанда, выступающего за «Ман Сити». Новая стоимость форварда составила 200 млн евро. С таким ценником норвежец на текущий момент является наиболее дорогим футболистом в мире.

Примечательно, что ближайшие преследователи Эрлинга представляют один клуб. Речь идет о Килиане Мбаппе, Винисиусе и Джуде Беллингеме, которые защищают цвета «Реала». Их эксперты «Transfermarkt» оценили в 180 000 000 евро.

В текущем сезоне на счету Холанда 8 встреч за «горожан» (10 забитых мячей). Действующий трудовой договор 24-летнего норвежца с английской командой рассчитан до середины 2027 года.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close