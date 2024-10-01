Холанд оценен в €200 млн и стал самым дорогим футболистом в мире

Дата публикации: 01-10-2024

На портале «Transfermarkt» обновились трансферные ценники игроков, представляющих АПЛ. Изменения затронули и данные Эрлинга Холанда, выступающего за «Ман Сити». Новая стоимость форварда составила 200 млн евро. С таким ценником норвежец на текущий момент является наиболее дорогим футболистом в мире.



Примечательно, что ближайшие преследователи Эрлинга представляют один клуб. Речь идет о Килиане Мбаппе, Винисиусе и Джуде Беллингеме, которые защищают цвета «Реала». Их эксперты «Transfermarkt» оценили в 180 000 000 евро.



В текущем сезоне на счету Холанда 8 встреч за «горожан» (10 забитых мячей). Действующий трудовой договор 24-летнего норвежца с английской командой рассчитан до середины 2027 года.