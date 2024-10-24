Рашфорд намерен покинуть «МЮ», игрок считает нынешний проект неамбициозным

Дата публикации: 24-10-2024

Маркус Рашфорд не верит в «Ман Юнайтед» и считает, что текущему проекту не хватает стабильности и амбиций. Информацию опубликовал ресурс «El Nacional». Текущая ситуация в клубе не устраивает вингера, и он уже попросил агента подыскать ему другую команду. Уйти из стана «манкунианцев» футболист может ближайшей зимой.



К Рэшфорду есть интерес со стороны «Наполи», «Марселя» и «Астон Виллы». Фаворитом в споре за англичанина является представитель Серии А. Неаполитанцы прилагают максимум усилий, чтобы заполучить его.



Рашфорд обучался в системе «Юнайтед» и дебютировал за клуб в 2016 году. В нынешнем сезоне в его активе 4 забитых мяча и 3 ассиста в 12 играх за «красных дьяволов».



Соглашение с вингером действует до середины 2028 года. Ценник на Рашфорда составляет 60 000 000 евро («Transfermarkt»).