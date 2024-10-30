1xBet будет бороться за победу в 5 номинациях SiGMA Europe Awards 2024

Дата публикации: 30-10-2024

Глобальная букмекерская компания 1xBet продолжает собирать номинации самых престижных наград индустрии беттинга и гемблинга. На этот раз бренд вышел в финал международной премии SiGMA Europe Awards 2024 и претендует на победу в 5 категориях:

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Победителей поможет определить авторитетное жюри из экспертов отрасли и результаты онлайн-голосования. Вручение наград состоится на торжественной церемонии, которая пройдет 12 ноября в выставочном центре MМH в Валлетте, Мальта.

«Мы благодарны профессиональному сообществу за высокую оценку нашей работы. В прошлом году 1xBet была номинирована в трех категориях, а сегодня мы претендуем на победу сразу в пяти. Это подтверждает успешность выбранной стратегии. Европейский регион имеет стратегическое значение для нашей компании, и мы постоянно совершенствуем продукт, чтобы соответствовать высоким ожиданиям клиентов», - заявил представитель 1xBet.

Напомним, что в этом году компания 1xBet уже выиграла несколько престижных международных наград. В частности, бренд был назван «Лучшим спортивным букмекером года» на SiGMA Africa Awards 2024, признан «Партнерской компанией года» по версии International Gaming Awards 2024 и стал лауреатом премии «Лучший киберспортивный оператор 2024 года в Латинской Америке» по итогам SiGMA Americas Awards 2024.

Об 1xBet

1xBet – всемирно известная компания с 17-летним опытом работы в индустрии беттинга и гемблинга. Клиенты бренда могут делать ставки на тысячи спортивных событий или играть в популярные игры от лучших провайдеров в онлайн-казино, а веб-сайт и приложение компании доступны на 70 языках. В списке официальных партнеров 1xBet – ФК Барселона, Пари Сен-Жермен, ЛОСК Лилль, итальянская Серия А и другие всемирно известные спортивные бренды и организации. Компания неоднократно становилась номинантом и обладателем престижных профессиональных премий, а ее платформу каждый месяц посещают более 3 млн игроков со всего мира.

О премии SiGMA Europe Awards 2024

Премия SiGMA Europe Awards организована международной компанией SiGMA Group - признанным авторитетом сферы iGaming, диджитал-безопасности и аффилиатского маркетинга. SiGMA Group работает в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке, и обладает большим авторитетом в каждом из регионов. SiGMA Europe Awards - часть системы премий, которые ежегодно вручаются наиболее успешным представителям гемблинговой индустрии.