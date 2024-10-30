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«Спартак» отказался покупать Гонду перед его трансфером в «Зенит»

Дата публикации: 30-10-2024

Лусиано Гонду, минувшим летом ставший игроком «Зенита», мог перейти в «Спартак». Ресурс «Metaratings» утверждает, что услуги аргентинца через посредников были предложены «красно-белым», но Томаш Амарал, являющийся спортивным директором москвичей, решил отказаться от трансфера, посчитав, что потенциальный новичок не лучше футболистов, входящих в его шорт-лист.

В итоге Гонду подписал трудовой договор с «Зенитом». Соглашение нападающего с петербургским клубом действует до лета 2028 года. Его переход обошелся действующему чемпиону России в 12 000 000 евро.

В текущем сезоне на счету 23-летнего аргентинца 5 забитых мячей в 7 встречах РПЛ. Ориентировочная стоимость Гонду равняется 11 млн евро (Transfermarkt.de).

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