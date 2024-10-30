Мерет близок к продлению контракта с «Наполи»

Дата публикации: 30-10-2024

В минувший понедельник «Наполи» добился важной победы над «Миланом» (2:0) в рамках 10-го тура чемпионата Италии. Одним из лучших среди подопечных Антонио Конте в тот вечер был голкипер Алекс Мерет, который неоднократно спасал свою команду.



По данным «Sky Sport Italia», руководители неаполитанцев решили ускорить процесс продления контрактов с ключевыми игроками. Одним из первых, кому клуб предложит новый долгосрочный контракт с улучшенными финансовыми условиями, будет Мерет.



Напомним, действующее соглашение 27-летнего вратаря с «Наполи» истекает уже летом 2025 года.



В сезоне-24/25 Мерет поучаствовал в 8 встречах, в которых пропустил 4 гола (6 «сухих» матчей).