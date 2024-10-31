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Аморим высказался о своем назначении на пост тренера «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 31-10-2024

В скором времени Рубен Аморим может стать тренером «МЮ». Сам специалист уже высказался относительно возможного переезда в Англию и переговоров по его переходу.

«Переговоры всегда идут непросто. Необходимо обсудить все детали. Разъяснения появятся после ближайшего матча, тогда будет все известно. Потому остался всего 1 день, после завтрашней встречи наступит ясность. Чем мне нравится АПЛ? Всем», - публикует заявление специалиста «Evening Standard».

Ранее СМИ писали, что «МЮ» придется выплатить «Спортингу», с которым у Аморима есть действующий контракт, порядка 11 млн евро. Примерно 10 миллионов португальцы получат за переход и еще немногим более 1 млн за досрочное завершение сотрудничества со специалистом.

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