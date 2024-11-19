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Стало известно, во сколько сборной Бельгии обойдется увольнение Тедеско

Дата публикации: 19-11-2024

Бельгии придется выложить круглую сумму при досрочном расторжении трудового договора с Доменико Тедеско. Футбольной федерации страны необходимо будет перечислить специалисту 0,75 млн евро. Сверх этой суммы оплатить неустойку придется и 5 ассистентам Тедеско. Информацию разместил в соцсети «Х» Саша Тавольери.

В последних играх «красным дьяволам», возглавляемым экс-наставником «Спартака», не хватает стабильности. В 6 встречах подопечным Тедеско удалось выиграть лишь раз при четырех поражениях. В Лиге наций бельгийская сборная расположилась на 3-й строчке своей группы. Помимо этого, у Тедеско случился конфликт с Тибо Куртуа.

В сложившейся ситуации контракт со специалистом в скором времени может быть расторгнут.

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