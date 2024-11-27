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«Крылья Советов» должны 36 млн рублей на взятки судьям – губернатор Самарской области

Дата публикации: 27-11-2024

В Telegram-канале самарского губернатора появилось резонансное видео. Как сообщил Вячеслав Федорищев, у «Крыльев Советов» образовался громадный долг на взятки арбитрам.

«Двумя месяцами ранее у меня состоялась беседа с функционером из «Крыльев». Он отметил, что у команды присутствует долг в размере 36 млн рублей. Я поинтересовался, откуда взялась такая сумма. Функционер долго уходил от ответа, но затем сказал, что эти деньги предназначаются для неизвестных, по всей видимости, преступников, занимающихся коррупцией в судейском корпусе», - сказал губернатор.

Кроме того, Федорищев добавил, что в схеме с судейскими «таксами» могут быть замешаны 10 клубов РПЛ.

«Крылья» по итогам 16 туров находятся на 12-й позиции в таблице чемпионата России, имея в своем активе 15 очков. Следующую встречу подопечные Игоря Осинькина проведут против «Зенита» 1-го декабря.

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