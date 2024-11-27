1xBet примет участие в выставке GAT Caribe Cancun!

Дата публикации: 27-11-2024

Наша команда будет рада видеть тебя на GAT Caribe Cancun - одном из важнейших форумов индустрии iGaming в Латинской Америке. 26-27 ноября в мексиканском Канкуне глобальная букмекерская компания 1xBet представит свой стенд и примет активное участие в событии. GAT Caribe Cancun пройдет в выставочном центре Cancún International Center и соберет ведущих профессионалов отрасли. Участники форума ознакомятся с последними разработками, увидят презентацию новых онлайн-игр и обсудят будущее индустрии.

Команда 1xBet приглашает партнеров и коллег на стенд A9. Наши топ-менеджеры поделятся новыми идеями для бизнеса, обсудят тренды и расскажут о выгодных условиях партнерской программы 1xBet. Среди наших гостей мы проведем розыгрыш AirPods Max. Он состоится 27 ноября в 17:00 - не упустите свой шанс получить крутой гаджет!

«Мы считаем Латинскую Америку одним из приоритетных рынков. Интерес к ставкам в регионе стремительно растет, и 1xBet хочет значительно укрепить свои позиции. В прошлом году по итогам SiGMA Americas компания была признана Sportsbook Operator of the Year. Эта награда стала признанием профессионального сообщества и подтвердила высокий профессионализм нашей команды», - заявил представитель 1xBet.

1xBet внедряет инновационные решения и укрепляет сотрудничество с местными спортивными брендами. Также компания адаптировала продукт для стран Латинской Америки, чтобы предложить своим клиентам лучший игровой опыт.

Вы можете стать партнером 1xBet и присоединиться к нашей большой и успешной команде. Программа 1xPartners справедливо считается одной из лучших в индустрии и объединяет партнеров со всего мира.

Свяжитесь с вашим персональным менеджером, и он поможет организовать встречу с командой 1xBet.

До встречи на GAT Caribe Cancun!

Об 1xBet

1xBet – всемирно известная компания с 17-летним опытом работы в индустрии беттинга и гемблинга. Клиенты бренда могут делать ставки на тысячи спортивных событий или играть в популярные игры от лучших провайдеров в онлайн-казино, а веб-сайт и приложение компании доступны на 70 языках. В списке официальных партнеров 1xBet – ФК Барселона, Пари Сен-Жермен, ЛОСК Лилль, итальянская Серия А и другие всемирно известные спортивные бренды и организации. Компания неоднократно становилась номинантом и обладателем престижных профессиональных премий, а ее платформу каждый месяц посещают более 3 млн игроков со всего мира.

GAT Caribe Cancun

GAT Caribe Cancun - международная выставка, объединяющая рынки Мексики, Карибского региона и Центральной Америки. Цель форума - презентация инновационных решений в сферах iGaming и esports.